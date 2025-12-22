FREEMAIL
U BOLNICI SU /

Teška nesreća u Međimurju: U prevrtanju auta ozlijeđena vozačica i dijete koje nije bilo u sjedalici

Teška nesreća u Međimurju: U prevrtanju auta ozlijeđena vozačica i dijete koje nije bilo u sjedalici
Foto: Pu Međimurska

Policija podsjeća roditelje da dječje sjedalice i sigurnosni pojasevi nisu samo zakonska obaveza, nego i najvažniji oblik zaštite za najmlađe

22.12.2025.
10:57
danas.hr
Pu Međimurska
Teška prometna nesreća, u kojoj su ozljede zadobile mlada vozačica i dijete, dogodila se u nedjelju oko 10 sati, na županijskoj cesti između Gornjeg Mihaljevca i Macinca u Međimurju

Kako je izvijestila policija, 22-godišnja vozačica osobnog automobila, čakovečkih registarskih oznaka, nije prilagodila brzinu uvjetima na cesti – kolnik je bio mokar, a cesta zavojita. 

U zavoju je izgubila nadzor nad vozilom, sletjela s ceste, udarila prednjim dijelom u cestovni jarak, a automobil se potom prevrnuo više puta.

Vozačica i dijete u bolnici

Ozlijeđene su vozačica i dijete koje nije bilo smješteno u posebnoj sigurnosnoj sjedalici.

Obje osobe prevezene su vozilom hitne pomoći u čakovečku bolnicu, gdje su zadržane na liječenju.

Težina ozljeda bit će naknadno utvrđena. Na mjestu nesreće posljedice nesreće sanirali su pripadnici JVP-a Čakovec i DVD-a Gornji Mihaljevec.

Važno upozorenje policije

Policija podsjeća roditelje da dječje sjedalice i sigurnosni pojasevi nisu samo zakonska obaveza, nego i najvažniji oblik zaštite za najmlađe. 

Sjedalica drži dijete na sigurnom i često odlučuje između života i smrti. 

Stoga je važno vezati dijete svaki put, čak i na kratkim vožnjama ili kad vam se čini da je sve pod kontrolom.

