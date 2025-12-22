Krš i lom kraj Požege: Pijana vozačica (26) sletjela s ceste i udarila u betonski stup

Rano jutros, oko tri sata u noći, u mjestu Biškovci kraj Požege dogodila se prometna nesreća.

Pod utjecajem alkohola od 1,96 promila, 26-godišnja vozačica uslijed neprilagođene brzine sletjela na travnatu površinu. Nakon toga vozilo je udarilo u betonski stup ograde, izvijestila je PU požeško slavonska.

Srećom, u nesreći nitko nije ozlijeđen. Protiv vozačice će biti izdano prekršajno rješenje zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

