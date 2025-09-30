U padu s quada ozlijeđena maloljetnica, u prevrtanju traktora poginuo muškarac (70)

U ponedjeljak oko 15 sati u Hruševcu Kupljenskom, na igralištu na Hruševečkoj cesti, maloljetnica je upravljala četverociklom "quadom" na kojem se kao putnica nalazila još jedna maloljetnica. Maloljetnica je izgubila nadzor nad vozilom uslijed čega se vozilo prevrnulo, objavila je PU zagrebačka.

Maloljetnoj vozačici liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, dok druga maloljetnica nije ozlijeđena.

Poginuo muškarac

U šumi na području žumberačkog naselja Dančulovići kod Ozlja prilikom izvlačenja stabla pomoću traktora poginuo je 70-godišnji muškarac, izvijestila je u utorak Policijska uprava karlovačka.

Policija je precizirala da se nesretni događaj zbio u ponedjeljak oko 13 sati i najavila izvješće Državnom odvjetništvu.

