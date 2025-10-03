U nesreći poginula 71-godišnjakinja: Pretrčavala kolnik tamo gdje nema zebre, vozač uhićen

Policija je objavila detalje nesreće koja se danas oko 14.25 sati dogodila u mjestu Donji Gučani.

20-godišnji vozač koji je upravljao automobilom, uslijed neprilagođene brzine je prednjim dijelom vozila udario u 71-godišnju pješakinju koja je pretrčavala kolnik na dijelu ceste gdje nema obilježenog pješačkog prijelaza.

U prometnoj nesreći pješakinja je smrtno stradala. Vozač je uhićen i ispitan u svojstvu osumnjičenika te će biti predan pritvorskom nadzorniku i protiv njega slijedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.