Nova smrt na cestama: Automobil naletio na pješakinju kod Požege, poginula je

OKC Požeško-slavonska objavila je da je došlo do prometne nesreće u mjestu Donji Gučani.

Foto: D. Krstanović/pozega.eu

Automobil je naletio na pješakinju koja je na licu mjesta smrtno stradala.

Pretrčavala je cestu?

Portal Požega.eu neslužbeno doznaje da je žena pretrčavala kolnik, a u tom trenutku je u nju udario mladić koji je u automobilu marke Golf naišao iz pravca Požege.

Vidno šokirani vozač ispričao je da je pješakinja vidjela nadolazeći auto, ali je nastavila pretrčavati cestu. Pokušao ju je izbjeći, ali nažalost, nije uspio.

Hitna pomoć stigla je na lice mjesta, no mogli su samo konstatirati smrt.

Foto: D. Krstanović/pozega.eu

U tijeku je očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja i okolnosti tragedije.

Foto: D. Krstanović/pozega.eu

