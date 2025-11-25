Detalji tragedije kod Vinkovaca: Objavljeno tko je muškarac koji je umro nakon naleta vlaka
U naletu vlaka 38-godišnjak je smrtno stradao
U naletu vlaka na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu nedaleko Vinkovaca u ponedjeljak navečer smrtno je stradao 38-godišnji državljanin Nepala, izvijestila je u utorak vukovarsko-srijemska policija.
Nepalac, stranac na privremenom boravku u Hrvatskoj, u 19.57 sati neoprezno je prelazio željezničko-cestovni prijelaz koji je označen željezničkom oznakom upozorenja zabrane prelaska preko željezničke pruge, uslijed čega je došlo do udara putničkog vlaka, koji je prometovao na relaciji Zagreb-Vukovar, navode iz policije.
Promet bio zatvoren
U naletu vlaka 38-godišnjak je smrtno stradao. Na mjesto nesreće izašlo je i istražno povjerenstvo Hrvatskih željeznica.
Nakon provedenog očevida, promet vlakova je na oba kolosijeka otvoren od 23 sata.
POGLEDAJTE VIDEO: Dramatična snimka - Tinejdžera zamalo udario vlak