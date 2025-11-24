FREEMAIL
TRAGEDIJA U SLAVONIJI /

Osoba poginula u naletu vlaka kod Vinkovaca, obustavljen promet

Osoba poginula u naletu vlaka kod Vinkovaca, obustavljen promet
Foto: Screenshot Google Maps

Policija je na terenu, a više će detalja biti poznato nakon očevida

24.11.2025.
21:38
Dunja Stanković
Screenshot Google Maps
Jedna je osoba poginula u naletu vlaka večeras oko 20 sati na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu u Slavoniji, izvijestila je vukovarsko-srijemska policija u ponedjeljak. 

Zbog nesreće je obustavljen željeznički promet na oba kolosijeka na relaciji Vinkovci - Slavonski Brod. 

Policija je na terenu, a više će detalja biti poznato nakon očevida. 

NesrećaVlakPolicijaIvankovo
