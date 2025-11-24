Osoba poginula u naletu vlaka kod Vinkovaca, obustavljen promet

Jedna je osoba poginula u naletu vlaka večeras oko 20 sati na željezničko-cestovnom prijelazu u Ivankovu u Slavoniji, izvijestila je vukovarsko-srijemska policija u ponedjeljak.

Zbog nesreće je obustavljen željeznički promet na oba kolosijeka na relaciji Vinkovci - Slavonski Brod.

Policija je na terenu, a više će detalja biti poznato nakon očevida.

