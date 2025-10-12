Policajce šokirao prizor u kući u Koprivnici! Tri dana poslije, uhićena žena (54)

Policajci iz Koprivnice dovršili su kriminalističko istraživanje i uhitili 54-godišnjakinju s tog područja.

Naime, sumnja se da je osumnjičena u četvrtak, 9. listopada ove godine, u kući na koprivničkom području verbalno i fizički se sukobila sa 78-godišnjim članom obitelji, koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti", osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i protiv nje je podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Podsjetimo, net.hr je u petak objavio vijest da je policija pronašla mrtvo tijelo u kući, a nakon što je proveden očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika, tijelo je prevezeno na obdukciju. Kriminalističko istraživanje koje je uslijedilo dovelo je do uhićenja 54-godišnjakinje.