ISTRAGA JE U TIJEKU /

Horor u Koprivnici: Policija pronašla mrtvog muškarca u kući

Horor u Koprivnici: Policija pronašla mrtvog muškarca u kući
×
Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Kod Koprivnice je četvrtak u podnevnim satima pronađeno tijelo 78-godišnjeg muškarca, potvrdila je Policijska uprava koprivničko-križevačka

10.10.2025.
15:42
danas.hr
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kod Koprivnice je u četvrtak u podnevnim satima pronađeno tijelo 78-godišnjeg muškarca, priopćili su iz Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Policijski službenici su postupali po zaprimljenoj dojavi o pronalasku mrtvog tijela u kući. Očevidom, kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Varaždina uz stručnu pomoć policijskih službenika, prikupljeni su prvi tragovi i obavljene potrebne radnje.

Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Iz policije navode da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se razjasnile sve okolnosti događaja.

PolicijaKoprivnica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISTRAGA JE U TIJEKU /
Horor u Koprivnici: Policija pronašla mrtvog muškarca u kući