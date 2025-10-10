Horor u Koprivnici: Policija pronašla mrtvog muškarca u kući

Kod Koprivnice je u četvrtak u podnevnim satima pronađeno tijelo 78-godišnjeg muškarca, priopćili su iz Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Policijski službenici su postupali po zaprimljenoj dojavi o pronalasku mrtvog tijela u kući. Očevidom, kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Varaždina uz stručnu pomoć policijskih službenika, prikupljeni su prvi tragovi i obavljene potrebne radnje.

Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Iz policije navode da je u tijeku kriminalističko istraživanje kako bi se razjasnile sve okolnosti događaja.