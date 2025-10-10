Prepoznajete li ovog muškarca u plavom? Traži ga policija, ako ga vidite odmah zovite 192

Zagrebačka policija traga za počiniteljem koji je 30. kolovoza u poslijepodnevnim satima u trgovini u Dubravi počinio kazneno djelo teške krađe.

Objavili su fotografije muškarca za kojeg vjeruju da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu.

Sav u plavom

Star je oko 35 godina, visokom između 180 i 185 centimetara.

Nosio je tamnoplavu majicu kratkih rukava s natpisom, kratke plave traperice, tamnoplavu šiltericu i crne tenisice.

"Ako građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192", ističe policija u priopćenju i dodaje da im podatke mogu dostaviti i na e-mail adresu zagrebacka@policija.hr.

