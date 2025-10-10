ALARM U ZAGREBU /

Prepoznajete li ovog muškarca u plavom? Traži ga policija, ako ga vidite odmah zovite 192

Foto: Pu Zagrebačka

Nosio je tamnoplavu majicu kratkih rukava s natpisom, kratke plave traperice, tamnoplavu šiltericu i crne tenisice

10.10.2025.
15:28
Erik Sečić
Pu Zagrebačka
Zagrebačka policija traga za počiniteljem koji je 30. kolovoza u poslijepodnevnim satima u trgovini u Dubravi počinio kazneno djelo teške krađe.

Objavili su fotografije muškarca za kojeg vjeruju da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu.

Sav u plavom 

Star je oko 35 godina, visokom između 180 i 185 centimetara. 

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

Nosio je tamnoplavu majicu kratkih rukava s natpisom, kratke plave traperice, tamnoplavu šiltericu i crne tenisice.

Foto: Pu Zagrebačka

Foto: Pu Zagrebačka

"Ako građani imaju korisne informacije o osobi s fotografije pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192", ističe policija u priopćenju i dodaje da im podatke mogu dostaviti i na e-mail adresu zagrebacka@policija.hr.

Prepoznajete li ovog muškarca u plavom? Traži ga policija, ako ga vidite odmah zovite 192