Pronađena ljudska lubanja, ne zna se gdje je ostatak kostura

Policijska postaja Okučani u četvrtak je zaprimila dojavu o pronalasku ljudske lubanje na području Okučana.

Po izlasku na teren policajci su obavili očevid, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti. Međutim, nisu pronađeni ostaci skeleta mrtve osobe.

Istraživanje u tijeku

Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet osobe.

Potom slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je više nasilja među djecom: Od početka godine prijavljeno gotovo 1000 slučajeva