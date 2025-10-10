Pronađena ljudska lubanja, ne zna se gdje je ostatak kostura

'SKRENUO JE UDESNO...' /
Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet osobe
Policijska postaja Okučani u četvrtak je zaprimila dojavu o pronalasku ljudske lubanje na području Okučana.
Po izlasku na teren policajci su obavili očevid, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti. Međutim, nisu pronađeni ostaci skeleta mrtve osobe.
Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet osobe.
Potom slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.
