Pronađena ljudska lubanja, ne zna se gdje je ostatak kostura

Foto: Ivica Galovic/pixsell/ilustracija

Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet osobe

10.10.2025.
14:03
Erik Sečić
Ivica Galovic/pixsell/ilustracija
Policijska postaja Okučani u četvrtak je zaprimila dojavu o pronalasku ljudske lubanje na području Okučana. 

Po izlasku na teren policajci su obavili očevid, a mrtvozornik je potvrdio da se ne radi o nasilnoj smrti. Međutim, nisu pronađeni ostaci skeleta mrtve osobe.

Istraživanje u tijeku 

Nastavlja se daljnji rad i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet osobe. 

Potom slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. 

