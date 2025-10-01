Troje ozlijeđenih, vozač (80) kamiona preminuo u bolnici nakon nesreće u Varaždinu

Nakon teške prometne nesreće koja se dogodila u utorak navečer kod benzinske postaje u Ulici Braće Radić u Varaždinu, u bolnici je umro 80-godišnji vozač teretnog vozila, a tri su osobe ozlijeđene, izvijestila je u srijedu varaždinska policija o rezultatima očevida.

Nesreća se dogodila oko 18.30 sati, kada je vozač teretnjaka dolaskom do benzinske postaje iz nepoznatog razloga vozilom prešao na središnju prometnu traku, namijenjenu za promet vozila koja skreću ulijevo na prostor benzinske postaje i na traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera.

Troje ozlijeđenih u nesreći

Prednjim dijelom vozila udario je u stražnji dio osobnog vozila kojim je upravljala 47-godišnjakinja koja je bila zaustavljena na središnjoj traci za skretanje u lijevo. Osobno vozilo je uslijed udara odbačeno prema ulazu na benzinsku postaju s druge strane kolnika, gdje je prednjim dijelom udarilo u metalni rasvjetni stup.

Teretno vozilo 80-godišnjaka se uslijed udara zarotiralo po kolniku te stražnjim dijelom udarilo u prednji dio osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera, iz smjera Gojanca, upravljao 23-godišnjak. Oba su se vozila nakon udara zaustavila na kolniku.

U prometnoj je nesreći ozlijeđeno svo troje vozača i 20-godišnja putnica iz vozila 23-godišnjaka.

Svi su prevezeni u Opću bolnicu Varaždin gdje im je pružena liječnička pomoć. Iz Policijske uprave navode da je 80-godišnji vozač teretnog vozila je u bolnici preminuo, a uzrok smrti bit će utvrđen nakon obdukcije.

POGLEDAJTE VIDEO: Prometna nesreća kod čvora Popovec: Sletio helikopter, stigli i vatrogasci