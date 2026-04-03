Trojac muljao s rabljenim automobilima, izvukli 700.000 eura - ali ovome se nisu nadali

Policija je prijavila trojicu hrvatskih državljana koje sumnjiči da su prodajom vozila oštetili tvrtku iz Borova za 700.000 eura, priopćila je Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Kako je izvijestila policija, 42-godišnjak, 46-godišnjak i 47-godišnjak sumnjiče se za počinjenje više kaznenih dijela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Policija je precizirala da je 42-godišnjak tijekom 2019. i 2020., kao ovlaštena osoba za zastupanje i raspolaganje novčanim sredstvima tvrtke iz Borova, koja se bavi djelatnostima s rabljenim vozilima, dogovarao usmeno s više osoba kupoprodaju vozila koja su plaćali "na ruke“.

Izrađivao lažne račune

Pritom 42-godišnjak novac nije polagao tvrtki nego ga je zadržao za sebe, a potom izrađivao lažne račune s istaknutom znatno umanjenom cijenom vozila od stvarno plaćenog iznosa, pri čemu su mu pomagali 47-godišnjak i 46-godišnjak.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je i da je 42-godišnjak, suprotno odredbama zakona, nepotpuno, netočno i nepravodobno vodio poslovne knjige te nije podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv trojice osumnjičenika podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

