Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
MULJAŽA IZ SJENE /

Trojac muljao s rabljenim automobilima, izvukli 700.000 eura - ali ovome se nisu nadali

Foto: Shutterstock

Protiv trojice osumnjičenika podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu

3.4.2026.
15:53
Hina
Policija je prijavila trojicu hrvatskih državljana koje sumnjiči da su prodajom vozila oštetili tvrtku iz Borova za 700.000 eura, priopćila je Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Kako je izvijestila policija, 42-godišnjak, 46-godišnjak i 47-godišnjak sumnjiče se za počinjenje više kaznenih dijela iz domene gospodarskog kriminaliteta.

Policija je precizirala da je 42-godišnjak tijekom 2019. i 2020., kao ovlaštena osoba za zastupanje i raspolaganje novčanim sredstvima tvrtke iz Borova, koja se bavi djelatnostima s rabljenim vozilima, dogovarao usmeno s više osoba kupoprodaju vozila koja su plaćali "na ruke“.

Izrađivao lažne račune

Pritom 42-godišnjak novac nije polagao tvrtki nego ga je zadržao za sebe, a potom izrađivao lažne račune s istaknutom znatno umanjenom cijenom vozila od stvarno plaćenog iznosa, pri čemu su mu pomagali 47-godišnjak i 46-godišnjak.

Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je i da je 42-godišnjak, suprotno odredbama zakona, nepotpuno, netočno i nepravodobno vodio poslovne knjige te nije podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv trojice osumnjičenika podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
