SMRT NA CESTI /

Tragedija u Splitu: U teškom sudaru poginuo motociklist

Tragedija u Splitu: U teškom sudaru poginuo motociklist
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima prometne nesreće

6.11.2025.
14:05
Hina
Ivo Cagalj/pixsell
Vozač motocikla poginuo je u prometnoj nesreći u četvrtak u Splitu, na raskrižju Velebitske i Solinske ulice prilikom sudara s osobnim automobilom, izvijestila je splitska policija.

Policija je oko 12 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na raskrižju Velebitske ulice i Solinske, gdje su se sudarili osobno vozilo i motocikla. U nesreći vozač motocikla smrtno je stradao.

Tragedija u Splitu: U teškom sudaru poginuo motociklist
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Tragedija u Splitu: U teškom sudaru poginuo motociklist
Foto: Ivo Cagalj/pixsell
Tragedija u Splitu: U teškom sudaru poginuo motociklist
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima sudara. Odvijanje prometa kod raskrižja Velebitske i Solinske ulice je otežano,  policija osigurava mjesto događaja i po potrebi fizički reguliraju promet.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće

MotociklistPrometna NesrećaSplit
SMRT NA CESTI /
Tragedija u Splitu: U teškom sudaru poginuo motociklist