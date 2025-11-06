Tragedija u Splitu: U teškom sudaru poginuo motociklist
Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima prometne nesreće
Vozač motocikla poginuo je u prometnoj nesreći u četvrtak u Splitu, na raskrižju Velebitske i Solinske ulice prilikom sudara s osobnim automobilom, izvijestila je splitska policija.
Policija je oko 12 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na raskrižju Velebitske ulice i Solinske, gdje su se sudarili osobno vozilo i motocikla. U nesreći vozač motocikla smrtno je stradao.
Policija provodi očevid o uzrocima i okolnostima sudara. Odvijanje prometa kod raskrižja Velebitske i Solinske ulice je otežano, policija osigurava mjesto događaja i po potrebi fizički reguliraju promet.
