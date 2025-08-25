Tragedija u Alpama: Poginuo iskusni hrvatski alpinist - poskliznuo se i padao 200 metara

Pri izletu u Julijske Alpe, odnosno usponu na drugi najviši vrh Slovenije Škrlaticu (2740 m), poginuo je iskusni karlovački planinar, Robert Lemić, donedavni predsjednik Planinarskog društva Dubovac, javlja KAportal.

Prema informacijama Gorske Reševalne Zveze Slovenije, Lemić se prilikom spuštanja okliznuo i pao 200 metara duboko. U akciji spašavanja sudjelovalo je 29 pripadnika Gorskog spasilačkog saveza Slovenije(GRZS), podigli su i helikopter, no ozljede su bile preteške te je stradali preminuo.

Zbog izuzetno lošeg vremena nisu mogli odmah organiziranizirati izvlačenje tijela, što se, sudeći po objavi GRZS-a, ipak uspješno odradilo danas.

Iz PD Dubovac izvijestili su da su svi ostali sudionici izleta fizički dobro, nitko drugi nije ozlijeđen, ali su razumljivo svi duboko potreseni ovim događajem.

