Tip koji na Trgu gazio ruže za ubijene žene prekršajno prijavljen

Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj je muškarac na zagrebačkom glavnom trgu gazio ruže koje su postavljene za ubijene žene u Hrvatskoj, zagrebačka policija objavila je da je muškarac prekršajno prijavljen zbog drskog ponašanja i remećenja javnog reda i mira.

"Zagrebačka policija započela je kriminalističko istraživanje na temelju saznanja o tada nepoznatom muškarcu koji je u subotu 6. prosinca na Trgu Bana Josipa Jelačića nakon održanog javnog okupljanja gazio po ružama, a koje su postavljene kao simbol žrtava femicida u posljednje tri godine.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 40-godišnjaku koji je svojim naročito drskim ponašanjem remetio javni red i mir i izazvao uznemirenje javnosti te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", javlja policija.

