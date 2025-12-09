FREEMAIL
POLICIJA OBJAVILA /

Tip koji na Trgu gazio ruže za ubijene žene prekršajno prijavljen

Tip koji na Trgu gazio ruže za ubijene žene prekršajno prijavljen
Foto: Rtl Direkt

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 40-godišnjaku

9.12.2025.
12:36
danas.hr
Rtl Direkt
Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj je muškarac na zagrebačkom glavnom trgu gazio ruže koje su postavljene za ubijene žene u Hrvatskoj, zagrebačka policija objavila je da je muškarac prekršajno prijavljen zbog drskog ponašanja i remećenja javnog reda i mira.

"Zagrebačka policija započela je kriminalističko istraživanje na temelju saznanja o tada nepoznatom muškarcu koji je u subotu 6. prosinca na Trgu Bana Josipa Jelačića nakon održanog javnog okupljanja gazio po ružama, a koje su postavljene kao simbol žrtava femicida u posljednje tri godine.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se radi o 40-godišnjaku koji je svojim naročito drskim ponašanjem remetio javni red i mir i izazvao uznemirenje javnosti te će se protiv njega podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu zbog počinjenja prekršaja iz čl. 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", javlja policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Dva dana, dva femicida, a zatim brutalnost na Trgu: Tko je muškarac koji je izgazio ruže?

FemicidUbojstvoRužeZagrebTrg Bana Jelačića
