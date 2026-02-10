FREEMAIL
NEOPREZNO IZLETIO /

Teška nesreća u Dalmaciji: Vozač autobusa udario pješaka, ozlijeđena i putnica

Teška nesreća u Dalmaciji: Vozač autobusa udario pješaka, ozlijeđena i putnica
Foto: Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija

Pješak je prevezen u Opću bolnicu u Šibeniku gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede

10.2.2026.
10:51
danas.hr
Hrvoje Jelavic/pixsell/ilustracija
U ponedjeljak u 12.16 sati na državnoj cesti D-58 u Šibeniku u ulici Vrpoljački put, dogodila se teška prometna nesreća, piše Dalmacija Danas.

Vozač (30) autobusa šibenskih registarskih oznaka vozio je na relaciji Šibenik - Boraja kada je na izlasku iz blagog preglednog zavoja s travnate površine ispred njega izašao pješak (29). 

Vozač je u tom trenutku naglo skrenuo ulijevo pri čemu je prednjim desnim dijelom naletio na pješaka. 

Pješak je prevezen u Opću bolnicu u Šibeniku gdje su mu utvrđene teške tjelesne ozljede. Zadržan je na daljnjem bolničkom liječenju. 

Lakše ozljede u nesreći je zadobila i putnica (46) u autobusu koju su ozlijedile krhotine vjetrobranskog stakla.

Državno odvjetništvo u Šibeniku obaviješteno je o svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće.

