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DRAMA KOD DRAVE /

Vozačica pokosila pješake, po jednog došla Hitna, za drugog digli helikopter

Vozačica pokosila pješake, po jednog došla Hitna, za drugog digli helikopter
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Foto: Net.hr

Sve se dogodilo nešto prije 18 sati

29.6.2026.
18:49
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Dvoje pješaka teško je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak, 29. lipnja, poslijepodne dogodila u Gornjem Kuršancu, nedaleko od mosta na rijeci Dravi u smjeru Varaždina.

Prema prvim informacijama policije, nesreća se dogodila oko 17.45 sati, kada je vozačica osobnog automobila na biciklističkoj stazi stražnjim dijelom vozila naletjela na dvojicu pješaka.

Jedan od ozlijeđenih zadobio je teške ozljede te će helikopterom Hitne medicinske službe biti prevezen na liječenje u Kliničku bolnicu Zagreb, dok je drugi prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec.

Policija provodi očevid kojim će utvrditi sve okolnosti nesreće.

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