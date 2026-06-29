Teška nesreća na istoku zemlje: Sudar više vozila, ima ozlijeđenih

Više osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se dogodila nešto prije 14 sati u Divošu na istoku zemlje.

Kako je objavio portal SiB.net, u nesreći su sudjelovala tri vozila.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 13.47 sati, nakon čega su se uputili na mjesto nesreće.

Foto: SiB.net

"Ozlijeđeno je više osoba, no svi sudionici bili su pri svijesti kad ih je odvezla Hitna pomoć", kažu nam iz PU osječko-baranjske objavio je Sib.net.