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Teška nesreća na istoku zemlje: Sudar više vozila, ima ozlijeđenih

Teška nesreća na istoku zemlje: Sudar više vozila, ima ozlijeđenih
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Foto: Net.hr

Policija je dojavu o prometnoj nesreći zaprimila u 13.47 sati

29.6.2026.
15:26
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Više osoba ozlijeđeno je u prometnoj nesreći koja se dogodila nešto prije 14 sati u Divošu na istoku zemlje. 

Kako je objavio portal SiB.net, u nesreći su sudjelovala tri vozila.

Iz Policijske uprave osječko-baranjske potvrdili su da su dojavu zaprimili u 13.47 sati, nakon čega su se uputili na mjesto nesreće.

Teška nesreća na istoku zemlje: Sudar više vozila, ima ozlijeđenih
Foto: SiB.net

"Ozlijeđeno je više osoba, no svi sudionici bili su pri svijesti kad ih je odvezla Hitna pomoć", kažu nam iz PU osječko-baranjske objavio je Sib.net.

Prometna NesrećaErnestinovoOsječko-baranjska županija
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