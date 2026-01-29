POČINJE OČEVID /
Teška nesreća u centru Zagreba, sve službe pojurile na teren: 'Policija udaljava ljude'
Sve hitne službe pojurile su na teren, a pješak je prevezen u bolnicu
Automobil je u četvrtak navečer naletio na pješaka u centru Zagreba, javlja Jutarnji list.
Jutarnji doznaje da se prometna nesreća odvila oko 20.00 sati u ulici Prilaz Gjure Deželića.
Sve hitne službe pojurile su na teren, a pješak je prevezen u bolnicu. Trenutačno se ne zna kolika su teške ozljede.
Policija dodaje da s mjesta nesreće udaljavaju ljude jer će taj dio grada morati zatvoriti zbog očevida.