Teška nesreća u centru Zagreba, sve službe pojurile na teren: 'Policija udaljava ljude'

POČINJE OČEVID /

Foto: Rtl

Sve hitne službe pojurile su na teren, a pješak je prevezen u bolnicu

29.1.2026.
20:59
Erik Sečić
Rtl
Automobil je u četvrtak navečer naletio na pješaka u centru Zagreba, javlja Jutarnji list. 

Jutarnji doznaje da se prometna nesreća odvila oko 20.00 sati u ulici Prilaz Gjure Deželića. 

Sve hitne službe pojurile su na teren, a pješak je prevezen u bolnicu. Trenutačno se ne zna kolika su teške ozljede. 

Policija dodaje da s mjesta nesreće udaljavaju ljude jer će taj dio grada morati zatvoriti zbog očevida. 

