FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOBRO UHODAN POSAO /

Nesvakidašnji ulov kod Vodica: Uhićena dvojica Talijana s punom hladnjačom, pogledajte što su im našli

Nesvakidašnji ulov kod Vodica: Uhićena dvojica Talijana s punom hladnjačom, pogledajte što su im našli
×
Foto: Ilustracija Dusko Jaramaz/PIXSELL

Protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

13.8.2026.
9:11
danas.hr
Ilustracija Dusko Jaramaz/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Policija je utorak, 11. kolovoza, u Sovlju kod Vodica zaustavila dvojicu talijanskih državljana (47,44) koji su u teretnom vozilu, u hladnjači, prevozili 140 kilograma morskih ježinaca

Dvojica Talijana uhićena su i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Istragom je utvrđeno da su morske ježince prevozili s ciljem prodaje na području Italije.

Nakon dovršenog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Morske ježince preuzeli su policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik te ih vratili u more u šibenskom akvatoriju.

PolicijaVodiceMorski Ježinci
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike