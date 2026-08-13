Nesvakidašnji ulov kod Vodica: Uhićena dvojica Talijana s punom hladnjačom, pogledajte što su im našli

Policija je utorak, 11. kolovoza, u Sovlju kod Vodica zaustavila dvojicu talijanskih državljana (47,44) koji su u teretnom vozilu, u hladnjači, prevozili 140 kilograma morskih ježinaca.

Dvojica Talijana uhićena su i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u trgovanje zaštićenim prirodnim vrijednostima. Istragom je utvrđeno da su morske ježince prevozili s ciljem prodaje na području Italije.

Nakon dovršenog istraživanja predani su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njih je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Morske ježince preuzeli su policijski službenici Postaje pomorske policije Šibenik te ih vratili u more u šibenskom akvatoriju.