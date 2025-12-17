FREEMAIL
ŠOK U KARLOVCU /

Muškarac osumnjičen za spolno zlostavljanje djeteta: Sudac ga pustio na slobodu

Muškarac osumnjičen za spolno zlostavljanje djeteta: Sudac ga pustio na slobodu
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

'Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je na odluku suca istrage Županijskog suda u Karlovcu uložilo žalbu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja'

17.12.2025.
9:14
T.K.
Ivo Cagalj/pixsell
Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu ispitalo je muškarca (38) kojeg je sumnjiči za kazneno djelo protiv spolne slobode, povredu djetetovih prava, zadovoljenje pohote pred djetetom te za nasilje u obitelji.

Osnovano se sumnja da je muškarac (38) od kraja 2023. do kraja studenog 2025. na širem području Karlovačke županije počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode, povrede djetetovih prava i zadovoljenja pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina.

Tereti ga se i da je od 2017. do kraja studenog 2025. počinio kazneno djelo nasilja u obitelji.

Sud ga pustio na slobodu

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Karlovcu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika.

Kao razloge za istražni zatvor naveli su opasnost od ometanja kaznenog postupka utjecajem na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Međutim, sudac istrage odbio je prijedlog tužiteljstva te je osumnjičenog muškarca pustio na slobodu. Odredio mu je mjere opreza, među kojima zabranu približavanja žrtvama i zabranu uspostavljanja i održavanja izravne ili neizravne veze sa žrtvama.

"Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu je na odluku suca istrage Županijskog suda u Karlovcu uložilo žalbu zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja", priopćili su.

Županijski Sud KarlovacSpolno Zlostavljanje DjeceSpolno Zlostavljanje
