Kraj muke za Srbiju? 'Rusi pregovaraju s jednom velikom tvrtkom'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je izjavio da se pregovori o NIS-u između ruske strane i velike tvrtke bliže kraju te da očekuje da bi se trilateralni razgovori u Beogradu mogli održati najkasnije do ponedjeljka ili utorka, piše Blic.rs.

"Očekujem, naravno, da moraju razgovarati sa Srbima, sa srpskom stranom, s nama, i očekujem da bismo do ponedjeljka, najkasnije utorka, mogli održati te trilateralne razgovore i biti, naravno, u Beogradu, u Srbiji i pokušati zatvoriti ovu priču. Moram vam samo reći, moj optimizam nije velik, ali ipak postoji, jer dok OFAC ne odobri određenu transakciju, ne znamo što radimo", rekao je Vučić.

Dodao je da će na kraju uvijek ovisiti, nažalost, o tome što će Amerikanci učiniti. Vučić je izjavio da to nema nikakve veze s interesima, zakonom i pravima građana Srbije.

Dobre vijesti za Srbiju

"Obično ne s pravdom, nego što učiniti. U mom slučaju mislim da su to dobre vijesti, važne vijesti, i da smo taj problem riješili ranije, onda bismo, rekao bih, u sljedeću godinu ušli s više osmijeha i puno više nade", rekao je Vučić te dodao kako je to za Srbiju ključno pitanje i značilo bi potpunu normalizaciju rada NIS-a.

Vučić je rekao da i na NIS-ovim pumpama postoje platne transakcije, osim što se gorivo ne može platiti Mastercard ili Visa karticom.

"Dakle, u svakom slučaju, vjerujem da bi to značilo drugačiji, puno optimističniji ulazak u novu godinu. Od svih problema koje imamo, to je najveći problem. Razgovaramo i s Europljanima, razgovaramo s Rusima, razgovaramo i s našim azerbajdžanskim prijateljima, sa svima ostalima o plinu. Dodatno ćemo diverzificirati kupnju plina, kako bismo uvijek i u svakom trenutku mogli jamčiti sigurnost opskrbe ljudima", rekao je Vučić.

Istaknuo je da su skladišta puna i u Banatskom dvoru i u Mađarskoj te da Srbija ima više od 530 milijuna prostornih metara plina. Vučić je istaknuo da građani ne trebaju brinuti jer imamo dovoljno rezervi do 31. siječnja.

Sudbina NIS-a

Nacionalna naftna kompanija iz ADNOC-a (Abu Dhabi National Oil Company) glavni je kandidat za kupnju 56,15 posto dionica koje ruske tvrtke drže u Naftnoj kompaniji Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama.

Vrijednost transakcije još nije poznata, ali prema najnovijem financijskom izvješću za 2024. godinu, imovina NIS- a procjenjuje se na 4,7 milijardi dolara, od čega oko 2,6 milijardi dolara pripada udjelu ruskih vlasnika.

Sudbina NIS-a bila je na rubu još u siječnju, kada je tvrtka bila obuhvaćena američkim sankcijama usmjerenim protiv Rusije. Američko Ministarstvo financija tada je pozvalo ruske vlasnike da prodaju svoj udio u NIS-u kao dio napora da se ograniče prihodi Moskve od nafte.

