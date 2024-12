Želite naručiti kolače u Zagrebu? Ovih 10 slastičarnica ima odličnu ponudu

Mnogi građani se u blagdansko vrijeme odlučuju za narudžbu kolača kako bi upotpunili obiteljske i blagdanske proslave. Bilo da je riječ o tradicionalnim božićnim kolačima, luksuznim tortama ili modernim slasticama, u Zagrebu ima čitav niz slastičarnica koje nude vrhunske kolače za narudžbu.

Mnoge od njih u prosincu pripremaju posebne blagdanske ponude, od kolača do raznovrsnih kremastih torti.

Gdje u Zagrebu naručiti kolače?

Naručivanje kolača za blagdane postalo je praktično i jednostavno jer mnoge slastičarnice omogućuju online narudžbu, kao i dostavu na kućnu adresu. To je idealna opcija za sve one koji žele uživati u svježim slasticama bez potrebe za pečenjem kod kuće.

1. Slastičarnica Vincek

Iako se slastičarnica Vincek nalazi na više lokacija: Ilica 18, Savezne republike Njemačke 1c, Dankovečka ulica 7, ulica Vjenceslava Richtera 4 , Trešnjevački trg 2, Eugena Kvaternika, ulica Josipa Eugena Tomića 2 - ako se primjerice odlučite za onu na adresi ulica kralja Zvonimira 7, radno vrijeme je od ponedjeljka do subote od 8.30 do 21 sat, a nedjeljom su zatvoreni. Za radno vrijeme na ostalim lokacijama provjerite prije narudžbe.

U ponudi imaju razne kolače među kojima se najčešće naručuju zagrebačka kremšnita, šaumpita, ledeni vjetar, mađarica, rolade, medenjaci, torta Schwarzwald, ali i mnoge druge.

2. Meet Mia

Slastičarnica Meet Mia nalazi se na adresi Vlaška 43. Radno vrijeme je od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 21 sat.

U ponudi imaju cinnamon roll, eclair, kolače poput cheesestachio, carrot cake, lemon tart i brojne druge.

3. Cukeraj

Slastičarnica Cukeraj se također nalazi na više lokacija: Petrinjska 61, Gajeva 4 i Pakoštanska 12, gdje radi od ponedjeljka do nedjelje od 8.30 do 21 sat.

Neki od kolača u ponudi koji se često naručuju su cheesecake, kremšnita, ledeni vjetar, mađarica, kiflice, baklava, međimurska gibanica, ali i torte od lješnjaka i čokolade.

4. Torterie Macaron

Torterie Macaron se nalazi na više lokacija: Jankomir 33, ulica Vice Vukova 6, Avenija Dubrovnik 16, Slavonska Avenija 11d i Rudeška cesta 169a u Pointu, gdje je radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 22 sata. Nedjeljom su zatvoreni.

U ponudi se mogu pronaći cheesecake, brownie, muffini, macaronsi od nugata, maline, pistacija, jagode i brojni drugi kolači.

5. Orijent slastičarnica

Orijent slastičarnica se nalazi na dvije lokacije: Froudeova ulica 1 i Maksimirska 34, gdje je radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8.30 do 21 sat, a nedjeljom rade od 10 do 20 sati.

U ponudi se mogu pronaći kremšnita, medovik, cheesecake, baklava, šaumšnita i brojni drugi kolači.

6. Torte i to

Slastičarnica se nalazi na više lokacija: Grahorova 5, Babonićeva ulica 121 i Vrbanićeva ulica 22, gdje je radno vrijeme od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

U ponudi se mogu pronaći čokoladne lizalice, tiramisu, torte, ledeni vjetar, medenjaci, ali i kremasti kolači i međimurske gibanice.

7. Slatka priča

Slastičarnica Slatka priča nalazi se na dvije adrese: ulica Ivane Brlić Mažuranić 38 i Kranjčevićeva 17, gdje je radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 22 sata, a nedjeljom od 11 do 19 sati.

U ponudi se mogu pronaći kremšnita, tiramisu, cheesecake, baklava, Sacher torta, čokoladna torta, macaronsi, suhi kolači i brojni drugi.

8. Slastičarnnica Dulcia

Slastičarnnica Dulcia nalazi se na adresi Ozaljska 8, a radno vrijeme je od ponedjeljka do nedjelje od 10 do 20.30 sati.

U ponudi se mogu pronaći tiramisu, kremšnita, ledeni vjetar, šubarica, cheesecake, nugat torta, mousse, kremasti kolači, baklava i brojni drugi.

9. Neka jedu kolače

Slastičarnica Neka jedu kolače nalazi se na adresi Kamaufova 22. Ponedjeljkom je zatvorena, a radno vrijeme ostalih dana je od utorka do subote od 8 do 18 sati, a nedjeljom od 8 do 12 sati.

U ponudi imaju Pavlovu tortu, tart s tri vrste čokolade, cheesecake, torte, pite, tiramisu i brojne druge kolače i torte.

10. Jolie Petite Patisserie

Slastičarnica Jolie Petite Patisserie nalazi se na adresi Ujevićeva ulica 17, a radi od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 22 sata.

U ponudi se mogu pronaći tart, torte, kolači, eclair, moderna kremšnita i brojni drugi kolači.

