Nesreća na velikoj nagradi Zadra: Izletjelo vozilo, beba među ozlijeđenima

Na Velikoj Nagradi Zadra, koja se održavala na sjevernom parkiralištu Športskog centra Višnjik, došlo je do izlijetanja jednog od natjecatelja, piše Zadarski list.

Ozlijeđene su četiri osobe, među kojima i osmomjesečna beba, a za sve sudionike nesreće u pitanju su lakše ozljede. Predsjednik kluba Goran Ban potvrdio je za HRT kako je došlo do incidenta unutar zatvorenog dijela trkališta

"Imali smo jedan incident, izlijetanje jednog od natjecatelja unutar zatvorenog dijela trkališta gdje se odvijalo natjecanje u kojem je, nažalost, ozlijeđeno četvero ljudi“, rekao je Ban, pojasnivši detalje nesreće. "Riječ je o četvero osoba i dva automobila. Automobil natjecatelja probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora", dodao je.

