Stariji muškarac pretrčavao cestu pa ga pokosio automobil: On će odgovarati
Do nesreće je došlo oko 9 sati u Zrinjskoj ulici kada je stariji muškarac prelazio cestu na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza
U srijedu se u Požegi dogodila prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen muškarac (88), izvijestili su iz PU požeško- slavonske.
Do nesreće je došlo oko 9 sati u Zrinjskoj ulici kada je stariji muškarac prelazio cestu na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza i bez da se uvjerio da to može učiniti na siguran način.
U tom je trenutku svojim autom na muškarca naletjela vozačica (25) i udarila ga prednjim desnim dijelom automobila.
"U prometnoj nesreći pješak je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama", rekli su iz policije.
