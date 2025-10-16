TEŠKO JE OZLIJEĐEN /

Stariji muškarac pretrčavao cestu pa ga pokosio automobil: On će odgovarati

Stariji muškarac pretrčavao cestu pa ga pokosio automobil: On će odgovarati
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija

Do nesreće je došlo oko 9 sati u Zrinjskoj ulici kada je stariji muškarac prelazio cestu na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza

16.10.2025.
9:04
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija
U srijedu se u Požegi dogodila prometna nesreća u kojoj je teško ozlijeđen muškarac (88), izvijestili su iz PU požeško- slavonske. 

Do nesreće je došlo oko 9 sati u Zrinjskoj ulici kada je stariji muškarac prelazio cestu na mjestu gdje nema pješačkog prijelaza i bez da se uvjerio da to može učiniti na siguran način.

U tom je trenutku svojim autom na muškarca naletjela vozačica (25) i udarila ga prednjim desnim dijelom automobila. 

"U prometnoj nesreći pješak je teško ozlijeđen i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama", rekli su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru

PožegaPrometna NesrećaNalet Automobila
