Vozio kombi unazad pa pregazio ženu: Intervenirali vatrogasci

Došlo je do prometne nesreće u samom centru Zagreba. Na prilazu Gjure Deželića zagrebački vatrogasci uspjeli su izvući ženu koja je oko 11.30 sati završila zarobljena ispod kombija.

Kako je potvrđeno za net.hr iz JVP Zagreb, dobili su dojavu o naletu vozila na osobu.

Osoba je završila ispod vozila, i bilo ju je potrebno osloboditi. Naime, kombi je naletio na osobu prilikom kretanja unazad. Osobu su izvukli podizanjem kombija uz pomoć velikih zračnih jastuka.

Na mjesto nesreće stigli su i policija te hitna pomoć. Oslobodili su je i predali hitnoj na daljnu obradu. Riječ je o starijoj ženskoj osobi koja je sa sobom imala kolica za šoping, a vozač kombija ju nije vidio i podvukao pod kombi.