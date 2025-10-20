Šokantna priča iz Sinja! Pod amfetaminima vozila bez vozačke, ovo joj je osmi put: Sad ide u zatvor

Zbog teških prekršaja koje su u protekla tri dana počinili na cestama Splitsko-dalmatinske županije na zatvorske kazne od pet do 15 dana osuđeno je troje ponavljača najtežih prometnih prekršaja, a policija je jednom od njih oduzela automobil, izvijestila je splitska policija.

Radi se o vozačima koji čine najteže prometne prekršaje kao što su vožnja bez položenog vozačkog ispita, vožnja pod utjecajem alkohola te sudjelovanje u prometu iako im je zbog prikupljenih negativnih bodova ukinuta vozačka dozvola, kažu u policiji.

Najduža kazna od 15 dana dosuđena je 44-godišnjaku kojega je policija u petak opazila u Splitu, jer prelazeći iz trake u traku nije koristio pokazivače smjera. Policajce koji su ga zaustavili pokušao je obmanuti dajući podatke druge osobe, a uz sebe nije imao osobnu iskaznicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatni detalji prometne nesreće na turanjskoj obilaznici

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Provjerom je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta i da ne može podnijeti zahtjev za ponovno polaganje vozačkog ispita do prosinca ove godine, jer je prekršajima skupio veliki broj negativnih bodova. Kada mu je preliminarnim testiranjem na droge otkriveno da je pozitivan na marihuanu odbio je daljnji pregled, automobil mu nije bilo osiguran, istekla mu je prometna dozvola, nije bio vezan, a za vrijeme vožnje koristio je mobitel.

S obzirom na to da je prilikom uhićenja pružao aktivni otpor odveden je u postaju, privremeno mu je oduzeto vozilo, nakon čega je odveden na sud koji mu je odredio zadržavanje od 15 dana, a dok je u zatvoru bit će proveden i prekršajni postupak u kojem će biti kažnjen za počinjene prekršaje.

​U Kaštel​ima je, u drugom slučaju, u subotu 40-godišnjak vozio usprkos tome što mu je vozačka ukinuta, a još je bio i pod utjecajem alkohola. I njemu je vozačka dozvola ranije ukinuta, a nakon zaustavljanja izmjerena mu je koncentracija ​alkohola od 1,70 g/kg pa je odveden na otriježnjenje, a potom i na sud koji mu je odredio petodnevno zadržavanje u zatvoru.

Na sedmodnevnu zatvorsku kaznu osuđena je Sinjanka (36) također ponavljačica prometnih prekršaja. Vozila je bez vozačkog ispita​, a testiranjem je utvrđeno kako ​je bila pod utjecajem amfetamin​a. Policija ju je do sada čak osam puta prijavljivala zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita​.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliko priznanje za RTL-ovu kampanju 'Promet nije igra' na Hrvatskim danima sigurnosti