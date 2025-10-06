Smrt na hrvatskim cestama: Više poginulih osoba, rekorder jurio 207 km/h!

Proteklog vikenda na hrvatskim cestama dogodilo se šest prometnih nesreća s poginulim osobama, a policija je zabilježila 4539 prekršaja od kojih se gotovo trećina odnosi na prebrzu vožnju, priopćilo je u ponedjeljak Ravnateljstvo policije.

Od najtežih prekršaja policija je, pored 1625 slučaja prebrze vožnje, zabilježila 529 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 274 vožnji pod utjecajem alkohola te 252 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje.

Ravnateljstvo policije ističe da je najveća prekoračena brzina od 207 kilometara na sat izmjerena na području Policijske uprave brodsko-posavske, na kojoj je izmjerena i najveća koncentracija alkohola od 3,02 promila.

Uz to, policija je tijekom vikenda zaustavila i 22 ponavljača najtežih prekršaja koji su počinili isto toliko novih prekršaja. Iz tog razloga šest je vozača zadržano u posebnim prostorijama, a protiv 16 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.

POGLEDAJTE VIDEO Mozaik 'pljačke stoljeća' i zloglasna 'Zver': Dosje Jarak uskoro donosi priču koja ledi krv