Smrskani auto u grmlju, mladi vozač poginuo na mjestu: Stižu prvi prizori tragedije u Slavoniji

Foto: Dvd Valpovo/facebook

Od siline udarca, automobil je bio smrskan te vatrogasci nisu mogli doći do tijela pa su morali rezati lim

6.10.2025.
11:23
Dunja Stanković
Dvd Valpovo/facebook
Mladi vozač (20) poginuo je u prometnoj nesreći u Petrijevcima kod Osijeka nakon što je u nedjelju navečer sletio s ceste i udario u stablo. 

Tragedija se dogodila u ulici Stjepana Radića kada je u zavoju udesno izgubio nadzor nad automobilom osječkih tablica, sletio s ceste i udario u stablo oraha te, unatoč tome što je bio vezan, preminuo na mjestu. 

Njegovo su tijelo iz smrskanog automobila izvlačili vatrogasci DVD-a Valpovo i DVD-a Petrijevci koji su prvi došli na mjesto nesreće. 

"U 18:42 h dobivamo dojavu od Centra 112 da se radi o prometnoj nesreći u mjestu Petrijevci. Na intervenciju izlazimo sa navalnim vozilom, autocisternom, kombi vozilom i 14 vatrogasaca", poručili su vatrogasci koji su podijelili fotografije s mjesta nesreće.  

Od siline udarca, automobil je bio smrskan te vatrogasci nisu mogli doći do tijela pa su morali rezati lim.

"Od zapovjednika iz Petrijevaca saznajemo da se u autu nalazi mrtva mlađa muška osoba. Dolaskom na mjesto intervencije zajedničkim snagama pomoću hidrauličkog alata vršimo odbijanje i rezanje kompletne vozačeve strane, te pomoću hidrauličkog cilindra vršimo rastezanje komandne ploče", dodaju iz DVD-a Valpovo. 

Njegovo je tijelo prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek gdje će na Zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrivamo kako su dvojica policajaca i odvjetnik zarađivali na prometnim nesrećama

NesrećaSlavonijaOsijekVatrogasci
