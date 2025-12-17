Andrea je pronašla USB s dokazima nevjere, a onda je policija napravila grešku

Ubijena Andrea K. je prije dvije godine prijavila Andreja Bajca, svog bivšeg muža, za nasilje koje spada u domenu prekršaja. Našla je USB s dokazima o njegovoj nevjeri, on ju je zgrabio za ruku i pokušao joj ga otrgnuti. Sve se to odigralo 2022. godine, dok su još bili skupa, i to pred svjedocima. No Prekršajni sud je odlučio da se prijava odbacuje jer je policija napisala krivi datum kad se sve dogodilo, piše 24sata.

Policija je napisala da se incident zbio 11. rujna 2024., a ne 11. rujna 2022. Iako su to mogli ispraviti na ročištu, nitko se nije pojavio pa nisu. Žalili su se Visokom prekršajnom sudu uz napomenu da ih je sud mogao pozvati da isprave datum, no Visoki prekršajni sud je u svibnju ove godine odbacio njihovu žalbu.

Potvrdili su da sud nije mogao raspravljati o tome je li Bajac bio nasilan ili ne kad su tu dvojbe oko vremena prekršaja. Mjesec dana nakon, Andreu i njenog partnera Marijana, prema optužnici, ubio je vojnik Matija Mašala uz pomoć Frana Radinovića, a sve na poticanje njenog bivšeg muža Andreja Bajca. Kad smo o tome prvi put pisali, pitali smo policiju zašto se nitko od njih nije pojavio na sudu.

Došlo je do upisa netočne godine

Sad su dobili odgovor. "Policijska uprava zagrebačka je na temelju obavijesti Obiteljskog centra o događaju s mogućim obilježjima prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji odmah započela s provođenjem kriminalističkog istraživanja, kojim je potvrđena sumnja da je tadašnji suprug počinio nasilje u obitelji na štetu supruge više od dvije godine prije navedene prijave te je pokrenula prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu.

Prilikom evidentiranja prekršaja u elektroničkom obliku radi dostave cjelokupnog prekršajnog predmeta elektroničkom komunikacijom nadležnom sudu, nesmotreno je došlo do upisa netočne godine u datumu prekršaja u optužni prijedlog, što u ostaloj priloženoj dokumentaciji nije bio slučaj. Nadležni prekršajni sud nije ovlaštenom tužitelju dostavio zahtjev za ispravkom optužnog prijedloga.

U provedenom prekršajnom postupku sud je oslobodio počinitelja te je na presudu ovlašteni tužitelj pravovremeno podnio žalbu, čije razloge je Visoki prekršajni sud ocijenio neosnovanim", kažu u odgovoru.

Policija ne stignu na svaku raspravu

24sata je dobio na uvid izvješće u kojem osoba koja je napravila pogrešku piše da je svjesna da je slučajno pogriješila i da će paziti da joj se to ne događa u budućem radu. Iz policije kažu i da ne stignu objektivno na svaku raspravu, iako se trude.

"Na poziv nadležnog suda u Zagrebu, da raspravi prisustvuje predstavnik tužitelja, ukazujemo da iako se nastoji osigurati da predstavnici ovlaštenog tužitelja budu prisutni u što većem broju postupaka, što i čine, uvažavajući sve policijske zadaće te broj postupaka pred sudovima, stvarno i objektivno nije moguće uvijek tome udovoljiti, a pogotovo u policijskim postajama koje pokreću više prekršajnih postupaka pred nadležnim sudovima pa se istovremeno održava i nekoliko rasprava.

Dodatno ukazujemo da nazočnost predstavnika tužitelja nije uvjet za provođenje glavne rasprave. Kontinuirano se poduzimaju aktivnosti s ciljem unaprjeđenja vođenja prekršajnih postupaka te kako bi se potrebe za eventualnim ispravcima svele na minimum", kažu.

Nema dovoljno zaposlenih

Drugim riječima, nemaju dovoljno zaposlenih. Uz to, dodaju i da ovo nema veze s Andreinim i Marijanovim ubojstvom. "Također, ističemo da se postupanje u prekršajnom postupku kao i krajnja odluka suda ne mogu dovesti u vezu s posljedicama kasnije počinjenih kaznenih djela Teško ubojstvo", zaključuju.

Dvije stvari mogu postojati u isto vrijeme i nemati uzročno - posljedičnu vezu, pa je tako i moguće da je Bajac slučajno potaknuo i platio ubojstvo Andree isti mjesec kad je Visoki prekršajni sud potvrdio odbačaj prijave protiv njega.

Nesporno je da bi, da je prijava prihvaćena i da je kažnjen, to utjecalo i na njihov sporazum o skrbništvu i na to koliko je kćer kod njega, a koliko kod nje.

