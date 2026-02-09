FREEMAIL
ŽESTOKO KAŽNJEN /

Pijan sletio u kanal kod Zagreba, auto završio na krovu: Pazite koliko je promila imao

Pijan sletio u kanal kod Zagreba, auto završio na krovu: Pazite koliko je promila imao
Foto: Pu Zagrebačka

Vozač je uhićen i doveden na Općinski prekršajni sud u Velikoj Gorici

9.2.2026.
11:39
Erik Sečić
Pu Zagrebačka
Pijan vozač (53) u subotu navečer sletio je s kolnika u mjestu Velika Buna na području Velike Gorice, javlja zagrebačka policija

U priopćenju se ističe da je muškarac u automobilu zagrebačkih registracija oko 22.50 sati izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika u kanal, a vozilo se pritom prevrnulo na krov.

Foto: Pu Zagrebačka
Foto: Pu Zagrebačka

Očevid je pokazao da 53-godišnjak brzinu nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste - zavoju te mokrom i skliskom kolniku. Isto tako, utvrđeno je da je u krvi imao 2,71 promila alkohola.

Saznao kaznu 

Vozač je uhićen i doveden na Općinski prekršajni sud u Velikoj Gorici. U optužnom prijedlogu policija je zatražila da ga se kazni novčanim kaznom od 1.580 eura i da dobije tromjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilima B kategoriju.

Foto: Pu Zagrebačka
Foto: Pu Zagrebačka

Sud je na kraju odlučio kazniti ga s 1.050 eura i izreći mu zabranu upravljanja u trajanju od dva mjeseca. 

