Pijan sletio u kanal kod Zagreba, auto završio na krovu: Pazite koliko je promila imao

Pijan vozač (53) u subotu navečer sletio je s kolnika u mjestu Velika Buna na području Velike Gorice, javlja zagrebačka policija.

U priopćenju se ističe da je muškarac u automobilu zagrebačkih registracija oko 22.50 sati izgubio nadzor nad vozilom, sletio s kolnika u kanal, a vozilo se pritom prevrnulo na krov.

Očevid je pokazao da 53-godišnjak brzinu nije prilagodio brzinu kretanja osobinama i stanju ceste - zavoju te mokrom i skliskom kolniku. Isto tako, utvrđeno je da je u krvi imao 2,71 promila alkohola.

Saznao kaznu

Vozač je uhićen i doveden na Općinski prekršajni sud u Velikoj Gorici. U optužnom prijedlogu policija je zatražila da ga se kazni novčanim kaznom od 1.580 eura i da dobije tromjesečnu zabranu upravljanja motornim vozilima B kategoriju.

Sud je na kraju odlučio kazniti ga s 1.050 eura i izreći mu zabranu upravljanja u trajanju od dva mjeseca.

