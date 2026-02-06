Dramatična potjera kod Zagreba, provalnici zamalo pregazili policajce: Završili su u jarku

Filmska potjera odvijala se u noći u četvrtak nakon što su četiri provalnika provalila u trgovinu u mjestu Ščitarjevu na području Velike Gorice.

Na lice mjesta stigla je policija, nakon čega su se počinitelji, koji su prethodno ukrali više raznih proizvoda, počeli bježati u automobilu marke Volkswagen Polo.

Kako bi ih zaustavili, a da pritom ne ugroze druge sudionike prometa, policajci su na području Ribnice odlučili taktički postaviti službeno vozilo i provalnike natjerati da stanu ili uspore.

Krenuli na policajce

Međutim, ne samo da se osumnjičenici nisu zaustavili, već su udarili u policijsko vozilo, a zatim krenuli prema policajcima. Srećom, policajci su brzo reagirali, uspjeli se izmaknuti i tako izbjeći teže posljedice, iako je jedan od njih čak morao preskočiti ogradu.

Zbog taktičkog postupanja policije, provalnici nisu imali nijedan drugi izlaz osim jednog uskok prolaza, a potom su vozilom upali u jarak. Nakon što su izašli iz auta, dali su se u bijeg, ali policajci su jednog od njih, mladića starog 24 godine, sustigli i uhitili.

U priopćenje se ističe da je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem da se pronađu ostali počinitelji. Uz to, policija je utvrdila da Volkswagen u kojem su bježali inače u vlasništvu 69-godišnjaka, a ranije je bio otuđen iz mjesta Staro Ćiće iz Velikogoričke ulice.

Nakon drame, jednom policajcu liječnici su pružili pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice i utvrdili da je lakše ozlijeđen.

POGLEDAJTE VIDEO: O, čovječe! Što je ovaj muškarac u Zagrebu sve imao kod sebe u stanu? Policija objavila i video...