DRAMA U MEĐIMURJU /

Strava na Veliku subotu, sjekirom napao mladića i teško ga ozlijedio: 'Ubit ću te!'

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/ilustracija

Protiv 60-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenih djela prijetnje i teške tjelesne ozljede

7.4.2026.
10:34
Erik Sečić
Međimurska policija u utorak je objavila detalje napada u kojem je 60-godišnjak u subotu poslijepodne sjekirom teško ozlijedio 28-godišnjaka na području uz rijeku Muru, nedaleko od mjesta Peklenica.

Drama je počela oko 15.30 sati, nakon što su 28-godišnjak i 56-godišnjak posumnjali da je 60-godišnjak ukrao drva iz njihove šume.

Prvo je izbio verbalni sukob, u kojem je 60-godišnjak dvojici muškaraca prijetio smrću, a pritom mahao sjekirom. 

Teško ozlijeđen 

Odjednom je fizički nasrnuo na mlađeg muškarca i sjekirom ga udario po laktu lijeve ruke. Nakon što je 28-godišnjak stigao u Županijsku bolnicu Čakovec, liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede. Potom su ga zadržali na daljnjem liječenju

Policajci su pretražili kuću i druge prostorije koje koristi osumnjičenik. Pritom su pronašli su, a potom i oduzeli sjekiru kojom je nasrnuo na mladića. 

Protiv 60-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenih djela prijetnje i teške tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

POGLEDAJTE VIDEO: Lučko miruje, granice čekaju blagdanski kaos: Policija poslala posebno upozorenje vozačima

MeđimurjeSjekiraPolicija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
