Strava na Veliku subotu, sjekirom napao mladića i teško ga ozlijedio: 'Ubit ću te!'

Međimurska policija u utorak je objavila detalje napada u kojem je 60-godišnjak u subotu poslijepodne sjekirom teško ozlijedio 28-godišnjaka na području uz rijeku Muru, nedaleko od mjesta Peklenica.

Drama je počela oko 15.30 sati, nakon što su 28-godišnjak i 56-godišnjak posumnjali da je 60-godišnjak ukrao drva iz njihove šume.

Prvo je izbio verbalni sukob, u kojem je 60-godišnjak dvojici muškaraca prijetio smrću, a pritom mahao sjekirom.

Teško ozlijeđen

Odjednom je fizički nasrnuo na mlađeg muškarca i sjekirom ga udario po laktu lijeve ruke. Nakon što je 28-godišnjak stigao u Županijsku bolnicu Čakovec, liječnici su utvrdili da je zadobio teške tjelesne ozljede. Potom su ga zadržali na daljnjem liječenju

Policajci su pretražili kuću i druge prostorije koje koristi osumnjičenik. Pritom su pronašli su, a potom i oduzeli sjekiru kojom je nasrnuo na mladića.

Protiv 60-godišnjaka podnijeta je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenih djela prijetnje i teške tjelesne ozljede te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

