Referentica iz Slavonije pomogla mužu muljažom kupiti nekretninu: Vlasnik je pokojnik

USKOK je nakon provedene istrage podignuo optužnicu protiv referentice Općinskog suda u Virovitici i njezinog supruga kojem je omogućila neosnovano stjecanje vlasništva na nekretnini i tako zakonske nasljednike pokojnog vlasnika oštetila za najmanje pet tisuća eura. USKOK zbog toga dvojac tereti za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Naime, vjeruje se da je zemljišnoknjižna referentica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Virovitici, stalne službe u Slatini omogućila svom suprugu neosnovane stjecanje vlasništva na nekretnini.

"Nakon što je drugookrivljeni dogovorio kupnju nekretnine upisane u zemljišnoknjižnom ulošku katastarske općine Sladojevci s osobom koja nije zemljišnoknjižni vlasnik, prvookrivljena je na traženje drugookrivljenog u cilju da mu omogući stjecanje prava vlasništva na toj nekretnini uknjižbom u zemljišnim knjigama, iako je uvidom u službene dokumente utvrdila da je kao vlasnik navedene nekretnine u zemljišnim knjigama upisana druga - pokojna osoba iz Njemačke, sačinila kupoprodajni ugovor u kojem je navela neistiniti podatak da su osoba s kojom je drugookrivljeni dogovorio kupnju nekretnine i vlasnik nekretnine iste osobe", izvijestio je u četvrtak USKOK.

Kako su prevarili sustav?

Nakon što su 8. ožujka 2021. drugookrivljeni kao kupac i osoba s kojom je dogovorio kupnju nekretnine kao prodavatelj kod javnog bilježnika ovjerili potpise na kupoprodajnom ugovoru, djelatnica Zemljišnoknjižnog odjela je preuzela taj ugovor od supruga i sastavila prijedlog za uknjižbu prava vlasništva u njegovo ime.

Prema optužnici, u ugovoru je ponovno navela neistiniti podatak o istovjetnosti spomenute dvije osobe. Zatim je na temelju ugovora i prijedloga za uknjižbu u elektroničkom sustavu formirala predmet s nacrtom rješenja kojim se dopušta uknjižba prava vlasništva na nekretnini u korist supruga, iako je znala da je takvo rješenje nezakonito i da se ne može dopustiti uknjižba prava vlasništva na temelju kupoprodajnog ugovora o kupnji nekretnine od nevlasnika.

Na osnovnu nacrta rješenja je zemljišnoknjižni referent isti dan dopustio drugookrivljenom uknjižbu prava vlasništva te je upisan kao vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama.

POGLEDAJTE VIDEO:Priznanje krivnje, zatvorske kazne i stotine tisuća eura u proračunu: Je li Uskok zadovoljan epilogom?