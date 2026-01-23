Horor u centru Splita: Ventilacija pala na radnika i ubila ga

U radnoj nesreći koja se dogodila u središtu Splita nešto prije 14 sati poginuo je radnik, izvijestila je u petak popodne splitska policija.

Prema prvim informacijama do tragične situacije je došlo oko 13.50 sati u Zvonimirovoj ulici u Splitu kada je ventilacija pala na radnika koji je smrtno stradao na mjestu nesreće.

Očevid u tijeku

Policija osigurava mjesto događaja te je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

O uzroku stradavanja radnika trebalo bi se nešto više znati nakon očevida koji je u tijeku.

