OGROMNA TRAGEDIJA /

Horor u centru Splita: Ventilacija pala na radnika i ubila ga

Horor u centru Splita: Ventilacija pala na radnika i ubila ga
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Policija osigurava mjesto događaja te je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo

23.1.2026.
15:59
Hina
Ivo Cagalj/pixsell
U radnoj nesreći koja se dogodila u središtu Splita nešto prije 14 sati poginuo je radnik, izvijestila je u petak popodne splitska policija.

Prema prvim informacijama do tragične situacije je došlo oko 13.50 sati u Zvonimirovoj ulici u Splitu kada je ventilacija pala na radnika koji je smrtno stradao na mjestu nesreće.

Očevid u tijeku 

Policija osigurava mjesto događaja te je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

O uzroku stradavanja radnika trebalo bi se nešto više znati nakon očevida koji je u tijeku.

