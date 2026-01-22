FREEMAIL
NOĆNA DRAMA /

Mladić (24) pretučen na Maksimiru: Završio u bolnici, policija traga za napadačima

Foto: Igor Kralj/pixsell/ilustracija

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Dubrava

22.1.2026.
10:21
Erik Sečić
Igor Kralj/pixsell/ilustracija
Mladić (24) zadobio je teške tjelesne ozljede nakon što su ga dvojica zasad nepoznatih počinitelja napala u srijedu navečer u Hegedušićevoj ulici na Maksimiru

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) objavila je da su na 24-godišnjaka nasrnuli oko 22.40 sati te da je potom završio u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje su mu liječnici pružili pomoć.

Traje istraga 

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više okolnosti slučaja kao i identitete napadača. 

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji

MaksimirTučnjavaPolicija
