Mladić (24) pretučen na Maksimiru: Završio u bolnici, policija traga za napadačima

Mladić (24) zadobio je teške tjelesne ozljede nakon što su ga dvojica zasad nepoznatih počinitelja napala u srijedu navečer u Hegedušićevoj ulici na Maksimiru.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) objavila je da su na 24-godišnjaka nasrnuli oko 22.40 sati te da je potom završio u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje su mu liječnici pružili pomoć.

Traje istraga

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi više okolnosti slučaja kao i identitete napadača.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji