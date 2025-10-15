Radnik pao s ljestvi visokih tri metra, teško je ozlijeđen

Radnik (38) je teško ozlijeđen u utorak kada je pao s ljestava na poslu visokih oko tri metra u prostoru poduzeća na Trnju, izvijestila je zagrebačka policija.

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju gdje su mu dijagnosticirane teške ozljede.

O nesreći na radu, koja se dogodila oko 14 sati, obaviješten je Državni inspektorat Republike Hrvatske.

