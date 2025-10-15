UŽAS U ZAGREBU /

Radnik pao s ljestvi visokih tri metra, teško je ozlijeđen

Radnik pao s ljestvi visokih tri metra, teško je ozlijeđen
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Pomoć mu je pružena u Klinici za traumatologiju

15.10.2025.
10:48
Dunja Stanković
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Radnik (38) je teško ozlijeđen u utorak kada je pao s ljestava na poslu visokih oko tri metra u prostoru poduzeća na Trnju, izvijestila je zagrebačka policija. 

Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju gdje su mu dijagnosticirane teške ozljede. 

O nesreći na radu, koja se dogodila oko 14 sati, obaviješten je Državni inspektorat Republike Hrvatske. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je mjesto na kojem su život izgubila dvojica radnika u Bjelovaru

ZagrebPolicijaCrna KronikaNesreća Na Radu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U ZAGREBU /
Radnik pao s ljestvi visokih tri metra, teško je ozlijeđen