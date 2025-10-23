Pucao muškarcu u nogu pa u plinsku bocu, Riječani ga dobro znaju: 'Ima nešto mračno u pogledu...'

Muškarac osumnjičen za pucnjavu u beogradskom Ćacilendu dobro je poznat Riječanima, koji su ostali u šoku nakon što su na snimkama koje su izašle u javnost ugledali dobro poznato lice.

Prema tvrdnjama onih koji ga poznaju, supruga Vladana Anđelkovića živi u Hrvatskoj, a i on je sam tu boravio većinu mjeseci. Riječani ga prepoznaju s plaže gdje su zajedno boravili, a gdje im je pričao da je bio u tajnoj službi, kao i da je svojevremeno čuvao prvu damu Jugoslavije Jovanku Broz.

"Upoznala sam ih prije četiri godine kad sam se počela kupati na toj plaži. On mi se predstavio kao Vlado, supruga kao Olja te su mi ispričali da su nakon odlaska iz Srbije najprije živjeli u Južnoafričkog Republici", kazala je Riječanka za Novi list.

'U njemu ima nešto mračno'

Par im je priznao da je otišao iz Srbije jer se nisu osjećali ugodno, a i vremenom im je postalo jasnije da je njihov život negdje drugdje. "Govorio nam je da se povremeno vraća u Beograd radi stana i dokumenata. Inače je bio jači muškarac, u formi, no ovoga ljeta su se kasno pojavili na plaži te je izgledao loše", dodala je.

Njegova je supruga tvrdila da se ide liječiti u Beograd. Oni, koji su s njim provodili dane na plaži, nisu ni slutili što će se dogoditi nekoliko mjeseci kasnije.

I dok je većina kupača na riječkoj plaži za Vladu tvrdila da je uvijek bio pristojan i ugodan u razgovoru, jedna od njih je kazala kako je nastojala izbjeći njegovo društvo na plaži. Razlog za to je bio njegov pogled u kojem je, kako kaže, vidjela nešto “mračno” te se zbog toga nije voljela naći u njegovoj blizini.

Anđelković je uhićen i osumnjičen da je u srijedu u nogu upucao drugog muškarca (57) ispred Skupštine Srbije u Pionirskom parku gdje je šatorsko nasilje pristaša vlasti, takozvani Ćacilend, a onda ispalio metak u plinsku bocu pokraj šatora nakon čega je buknuo požar.

Povezali ga s Plenkovićem

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić napad je nazvao terorističkim činom i kazao da je napadač došao iz Hrvatske 17. listopada. Tvrdi da je policija u njegovom domu pronašla još oružja i streljiva.

Vučić je tijekom izvanrednog obraćanja pustio snimke njegovog privođenja gdje, navodno, priznaje kako je pucao s namjerom da izazove reakciju policije i da ga ubije.

Na pitanje zašto je pucao, srpski mediji citiraju njegove riječi: "Da bi me ubili. Da bi me policija ubila. Napravio sam to jer ne mogu više živjeti".

Srpski su mediji povezali osumnjičenog napadača s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zbog fotografije na kojoj su pozirali zajedno i postavili pitanje: "Je li ovo slučajno". Mediji iz susjedstva aludiraju da je Anđelković zapravo dobio zadatak te da je nakon uhićenja tražio da nazovu njegovu suprugu i kažu da je posao obavljen.

