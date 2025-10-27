Prosili ispred crkve u Čakovcu: Policija ih privela, jedan završio u zatvoru

Nedjeljno jutro u središtu Čakovca završilo je burno za dvojicu muškaraca koji su, prema izvješću policije, odlučili okušati sreću prosjačenjem ispred crkve.

Nešto prije 10 sati, u nedjelju 26. listopada, 28-godišnjak i 32-godišnjak narušavali su javni red i mir na Franjevačkom trgu tako što su od prolaznika tražili novac. Policija ih je ubrzo zatekla ispred glavnog ulaza u crkvu i privela na razgovor.

Kako navodi Policijska uprava međimurska, od dvojca je oduzet novac koji su prikupili, a obojica su završila u postaji. Tijekom sigurnosnog pregleda, kod starijeg muškarca (32) pronađen je papirnati smotuljak s materijom nalik na sintetski kanabinoid, ukupne mase 0,63 grama.

Sporna tvar poslana je na vještačenje u zagrebački Centar za forenzična ispitivanja „Ivan Vučetić“.

Nakon što su obojica dovedena pred suca Prekršajnog odjela Općinskog suda u Čakovcu, odluka je bila brza: 28-godišnjak je zadržan u pritvoru do 15 dana i poslan u varaždinski zatvor, dok je 32-godišnjak nakon saslušanja pušten na slobodu.

