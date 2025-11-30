FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U RIJECI /

Pronađeno još jedno tijelo: Policija se oglasila o požaru zgrade

Pronađeno još jedno tijelo: Policija se oglasila o požaru zgrade
×
Foto: Foto: Vatrogasci Rijeka/instagram

Uslijed požara izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija u potkrovlju te je znatno oštećeno i krovište zgrade

30.11.2025.
16:16
danas.hr
Foto: Vatrogasci Rijeka/instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pronađeno je još jedno tijelo nakon požara u zgradi u Rijeci, javlja primorsko-goranska policija.

"U suradnji protupožarnog inspektora i policijskih službenika danas je proveden očevid požara koji je izbio u noći 29. studenoga na zgradi u Zanonovoj ulici u Rijeci.

Tijekom obavljanja očevida pronađeno je još jedno tijelo nepoznate osobe te slijedi utvrđivanje identiteta obje stradale osobe.

Provedenim očevidom utvrđen je tehnički uzrok izbijanja požara. Uslijed požara izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija u potkrovlju te je znatno oštećeno i krovište zgrade.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim požarom je prema prvim procjenama znatna, a točan iznos štete bit će utvrđen naknadno", javlja policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubodena časna sestra je lakše ozlijeđena: U tijeku je kriminalističko istraživanje:

RijekaPožar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA U RIJECI /
Pronađeno još jedno tijelo: Policija se oglasila o požaru zgrade