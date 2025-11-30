Pronađeno još jedno tijelo: Policija se oglasila o požaru zgrade

Pronađeno je još jedno tijelo nakon požara u zgradi u Rijeci, javlja primorsko-goranska policija.

"U suradnji protupožarnog inspektora i policijskih službenika danas je proveden očevid požara koji je izbio u noći 29. studenoga na zgradi u Zanonovoj ulici u Rijeci.

Tijekom obavljanja očevida pronađeno je još jedno tijelo nepoznate osobe te slijedi utvrđivanje identiteta obje stradale osobe.

Provedenim očevidom utvrđen je tehnički uzrok izbijanja požara. Uslijed požara izgorjelo je nekoliko stanova i pomoćnih prostorija u potkrovlju te je znatno oštećeno i krovište zgrade.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim požarom je prema prvim procjenama znatna, a točan iznos štete bit će utvrđen naknadno", javlja policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubodena časna sestra je lakše ozlijeđena: U tijeku je kriminalističko istraživanje: