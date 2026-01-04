FREEMAIL
SUKLJAO GUSTI DIM /

Plamen progutao automobil na A1, ostao samo kostur: Objavljena dramatična snimka

Plamen progutao automobil na A1, ostao samo kostur: Objavljena dramatična snimka
Foto: Jaska Online/dvd Jastrebarsko/facebook Screenshot

Na terenu su bili pripadnici DVD-a Jastrebarsko i JVP-a Karlovac

4.1.2026.
17:05
Erik Sečić
Jaska Online/dvd Jastrebarsko/facebook Screenshot
Automobil se zapalio u nedjelju oko 14.10 na autocesti A1 između Jastrebarskog i Karlovca, izvijestio je portal Jaska online.

Objavili su i dramatičnu snimku na kojoj se vidi kako plamen guta automobil, dok u zrak suklja gusti i crni dim. 

Vatrogasci objavili fotografije 

Službe se pojurile na teren, a DVD Jastrebarsko u objavi na Facebook istaknuo je da su poslijepodne s dva vozila i osam vatrogasaca izašli na intervenciju, na kojoj su sudjelovalo i njihovih šest kolega JVP-a Karlovac s jednim vozilom. 

Na fotografiji koju su priložili u objavi vidi se olupina do potpunosti izgorenog auta. 

Više detalja o materijalnoj šteti i eventualnom broju ozlijeđenih trebalo bi biti poznato nakon što policija obavi očevid. 

POGLEDAJTE VIDEO: Uznemirujuće snimke iz Velike Gorice - Policija traga za ženama koje su ostavile sedam štenaca

