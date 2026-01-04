Plamen progutao automobil na A1, ostao samo kostur: Objavljena dramatična snimka

Automobil se zapalio u nedjelju oko 14.10 na autocesti A1 između Jastrebarskog i Karlovca, izvijestio je portal Jaska online.

Objavili su i dramatičnu snimku na kojoj se vidi kako plamen guta automobil, dok u zrak suklja gusti i crni dim.

Vatrogasci objavili fotografije

Službe se pojurile na teren, a DVD Jastrebarsko u objavi na Facebook istaknuo je da su poslijepodne s dva vozila i osam vatrogasaca izašli na intervenciju, na kojoj su sudjelovalo i njihovih šest kolega JVP-a Karlovac s jednim vozilom.

Na fotografiji koju su priložili u objavi vidi se olupina do potpunosti izgorenog auta.

Više detalja o materijalnoj šteti i eventualnom broju ozlijeđenih trebalo bi biti poznato nakon što policija obavi očevid.

