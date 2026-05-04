Kaos na slovenskoj autocesti: Kamion se prevrnuo pa naletio na autobus

Teška prometna nesreća paralizirala je promet na Primorskoj autocesti između Postojne i Razdrta, gdje je cesta zatvorena u oba smjera, a kolone se protežu kilometrima. Sve se dogodilo rano jutros, oko 5.20 sati, a prema prvim informacijama - situacija je daleko od rješenja, piše 24ur.

Kako je potvrdila policija, 36-godišnji vozač kamiona, državljanin Indije, izgubio je kontrolu nad vozilom koje se prevrnulo na lijevu stranu i pritom izravno udarilo u autobus iz suprotnog smjera. Autobusom je upravljao 48-godišnji Ukrajinac.

Vozač kamiona je ozlijeđen i prevezen u Ljubljana na daljnju obradu, dok, prema zasad dostupnim informacijama, u autobusu nema ozlijeđenih. Policija još utvrđuje sve okolnosti nesreće.

Na terenu je potpuni prometni kolaps. Svjedoci opisuju scene zastoja bez pomaka - kamioni se pokušavaju izvući iz kolone, dok osobna vozila stoje zarobljena u suprotnoj traci. Ekipa 24ura, koja se nalazi na terenu, javlja kako se promet ne miče ni milimetra, osobito u blizini izlaza Logatec.

Situaciju dodatno otežava činjenica da je riječ o dionici na kojoj su već bili planirani radovi, zbog čega se očekuje dugotrajnija blokada.

Podsjetimo, problemi na ovoj autocesti ne prestaju. Već jučer promet je bio potpuno paraliziran nakon još jedne teške nesreće između Razdrta i Studenca, u kojoj je ozlijeđeno osam osoba. Jedna je helikopterom hitno prevezena u Ljubljanu.

