Hrvat ostao bez 100.000 eura! Prevara je imala tri faze: 'Počelo je na društvenoj mreži...'

Preloška policija istražuje opsežnu internetsku prijevaru povezanu s lažnim ulaganjem u kriptovalute, u kojoj je 53-godišnji muškarac tijekom nekoliko mjeseci oštećen za više od 100.000 eura, objavljeno je u četvrtak.

Prema policijskim navodima, muškarac je početkom prošle godine putem društvene mreže naišao na oglas koji je promovirao ulaganje u kriptovalute uz zajamčenu zaradu.

Nakon toga stupio je u kontakt s nepoznatim stranim državljaninom koji se predstavio kao broker i ponudio mu ulaganje putem internetske platforme.

Detalji prevare

Vjerujući u vjerodostojnost ponude, oštećeni je instalirao aplikaciju putem dostavljene poveznice, u kojoj su bile vidljive njegove uplate i navodna dobit. Od ožujka do svibnja uplatio je u više navrata više od 100.000 eura na inozemne račune, dok mu je u aplikaciji bila prikazana fiktivna dobit od nekoliko desetaka tisuća eura. Kada je zatražio isplatu, zatražena mu je dodatna uplata koju je odbio, nakon čega je prekinuta komunikacija.

Nedugo potom kontaktirala ga je druga nepoznata osoba, predstavljajući se kao djelatnik "pravne službe za pomoć oštećenima", te ga uvjerila da može povratiti novac uz plaćanje dodatnih troškova. U razdoblju od svibnja do kolovoza 2025. godine uplatio je još nekoliko desetaka tisuća eura.

U završnoj fazi prijevare ponuđen mu je novi oblik "pomoći", prema kojem su na njegov račun počele pristizati uplate trećih osoba, koje je, prema uputama, prosljeđivao na druge račune. Na taj je način preko njegova računa prošlo više desetaka tisuća eura, koje nije zadržao za sebe. Kriminalističko istraživanje se nastavlja, a protiv počinitelja će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog prijevare.

Policija upozorava!

Policija upozorava građane da budu izrazito oprezni prema oglasima koji obećavaju brzu i zajamčenu zaradu, jer u financijskim ulaganjima takva sigurnost ne postoji. Savjetuju da se ne vjeruje nepoznatim osobama koje putem društvenih mreža ili aplikacija za poruke nude ulaganja ili financijsku pomoć, kao i da se ne instaliraju aplikacije niti otvaraju poveznice nepoznatog podrijetla.

Građanima se također preporučuje da nikada ne uplaćuju dodatni novac kako bi povratili već izgubljena sredstva, ne pristaju biti posrednici u financijskim transakcijama za druge osobe te da prije ulaganja provjere je li platforma registrirana i pod nadzorom nadležnih institucija. U slučaju sumnje na prijevaru, potrebno je odmah prekinuti komunikaciju i obavijestiti policiju.

