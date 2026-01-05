FREEMAIL
POLICIJA UPOZORAVA /

Hrvatica pokradena bez milosti: Pazite za koliko ju je opelješio 'kripto stručnjak'

Hrvatica pokradena bez milosti: Pazite za koliko ju je opelješio 'kripto stručnjak'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Iz policije upozoravaju da su ulaganja u kriptovalute rizična te da su prijevare tog tipa sve češće

5.1.2026.
11:02
Hina
Shutterstock/ilustracija
Međimurska policija istražuje sofisticiranu financijsku prijevaru povezanu s navodnim ulaganjem u kriptovalute, u kojoj je 32-godišnjakinja tijekom nekoliko mjeseci oštećena za više desetaka tisuća eura, pa je policija ponovno  policija je objavila i savjete građanima.

Prema dosad provedenom kriminalističkom istraživanju, žena je u listopadu prošle godine putem aplikacije za internetsko upoznavanje stupila u kontakt s nepoznatom osobom koja joj se predstavila kao investicijski stručnjak za ulaganje u kriptovalute. Nakon početne komunikacije, kontakt je nastavljen putem druge komunikacijske aplikacije, gdje joj je ponuđena mogućnost ulaganja putem navodne investicijske platforme.

Detalji prevare 

Tijekom studenoga i prosinca 2025., vjerujući da ulaže novac, u više je navrata uplaćivala kriptovalutu u ukupnom iznosu od više desetaka tisuća eura. Uplate su obavljane kupnjom kriptovaluta na različitim mjenjačnicama te slanjem sredstava na više različitih kripto-adresa.

U početku joj je ulaganje predstavljeno kao sigurno i visoko profitabilno, a potom su od nje zatražene dodatne uplate pod izgovorom plaćanja poreza, naknada i provizija potrebnih za isplatu navodne dobiti. Kako joj do dana podnošenja prijave nije isplaćen novac, a osobe s kojima je komunicirala nastavile su tražiti nova novčana sredstva, posumnjala je da je prevarena te je slučaj prijavila policiji.

Policija će protiv nepoznate osobe zbog sumnje u kazneno djelo prijevare podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Policija upozorila 

Iz policije upozoravaju da su ulaganja u kriptovalute rizična te da su prijevare tog tipa sve češće. Građanima savjetuju da ne vjeruju obećanjima o brzoj i velikoj zaradi, da prije svake uplate provjere investicijske platforme te da budu posebno oprezni ako ih nepoznate osobe kontaktiraju putem aplikacija za upoznavanje, društvenih mreža ili elektroničke pošte.

Također upozoravaju da nikada ne treba slati dodatne uplate kako bi se navodno 'otključala zarada', da se ne dijele pristupni podaci ni zaslon mobitela ili računala te da se u slučaju sumnje na prijevaru komunikacija odmah prekine i obavijesti policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu

