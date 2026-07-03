Preminuo zapovjednik DVD-a koji je satima čekao prijevoz do bolnice: 'Čovjek velika srca'

Preminuo je Edo Vitaljić, zapovjednik DVD-a Vis o kojem se krajem svibnja pisalo kako je tri sata čekao hitan medicinski prijevoz s otoka na kopno.

Pozlilo mu je, gubio svijest i iskašljavao je krv, objavio je tada Morski.hr, a kako su tada naveli iz Zavoda za medicinu "helikopter nije bio operativan".

Na kraju je do splitske bolnice prevezen brzom brodicom, a zbog svega je reagiralo i Ministarstvo zdravstva.

Sada su se od njega oprostili na društvenim mrežama iz DVD-a. Napisali su:

"S neizmjernom tugom i velikom žalošću obavještavamo vas da nas je danas, 3. srpnja 2026. godine, zauvijek napustio naš predsjednik DVD-a Vis, Edo Vitaljić. Njegov odlazak nenadoknadiv je gubitak za naše društvo i cijelu zajednicu. Pamtit ćemo ga kao čovjeka velikog srca, predanog vatrogasca i predsjednika koji je svojim radom, požrtvovnošću i nesebičnim zalaganjem ostavio neizbrisiv trag u našem Društvu."