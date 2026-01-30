Djevojčica koju je u Zagrebu u ponedjeljak udario auto umrla u bolnici

Maloljetnica na koju je na Peščenici u Zagrebu naletio automobil od zadobivenih ozljeda preminula je u srijedu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, javlja u petak zagrebačka policija.

Prometna nesreća odvila se u ponedjeljak oko 17.20 sati, dok je maloljetnica hodala obilježenim pješačkim prijelazom s južne strane raskrižja Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec.

Prelazila cestu na crveno

Na kolnik Radničke ceste stupila je u trenutku dok je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo za pješake.

Tada je na nju naletio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih tablica kojim je upravljala 50-godišnja vozačica, za čiji je smjer kretanja u tom trenutku na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo.

Pješakinja je zadobila teške ozljede kojima je nažalost podlegla.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste