VELIKA TUGA /

Djevojčica koju je u Zagrebu u ponedjeljak udario auto umrla u bolnici

Djevojčica koju je u Zagrebu u ponedjeljak udario auto umrla u bolnici
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija

Na kolnik Radničke ceste stupila je u trenutku dok je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo za pješake

30.1.2026.
13:25
Zeljko Lukunic/pixsell/ilustracija
Maloljetnica na koju je na Peščenici u Zagrebu naletio automobil od zadobivenih ozljeda preminula je u srijedu u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, javlja u petak zagrebačka policija.

Prometna nesreća odvila se u ponedjeljak oko 17.20 sati, dok je maloljetnica hodala obilježenim pješačkim prijelazom s južne strane raskrižja Žitnjačke ceste i Ulice Novi Petruševec.

Prelazila cestu na crveno 

Na kolnik Radničke ceste stupila je u trenutku dok je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo za pješake.

Tada je na nju naletio osobni automobil marke Volkswagen zagrebačkih tablica kojim je upravljala 50-godišnja vozačica, za čiji je smjer kretanja u tom trenutku na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo.

Pješakinja je zadobila teške ozljede kojima je nažalost podlegla. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste

ZagrebPrometna Nesreća
