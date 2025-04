Detalji buktinje u Ogulinu: Vatra zahvatila kotlovnicu, direktor: 'Ovo će omesti našu proizvodnju'

Saniran je požar koji je u utorak ujutro planuo u pogonu tvornice Bjelin u Otoku Oštarijskom u ogulinskoj Poduzetničkoj zoni, a nasreću nema ozlijeđenih.

"Vatrogasci su na terenu. Slijedi čuvanje, hlađenje i čišćenje zgarišta", potvrdio je Nikola Paić, direktor sestrinske tvrtke Bjelina pod kojom se realizira veliki projekt gradnje tvornice u ogulinskoj Poduzetničkoj zoni za KAportal.

U ovom trenutku teško je reći kolika je šteta, no prve informacije govore da je požar zahvatio samo kotlovnicu budući da je planula toplinska podstanica.

'Ovo će utjecati na proizvodnju'

"Ne znam točno u koje je vrijeme požar izbio, to će pokazati očevid. Do daljnjega će to značajno omesti našu proizvodnju", dodao je Paić.

Prema izjavama svjedoka, požar je izbio tijekom noći, a uočen je kad se razbuktao jutros oko šest sati.

Bjelin i Välinge su tvrtke iz grupe Pervanovo Invest AB u vlasništvu Darka Pervana, poduzetnika i inovatora koji je osmislio sustav “klik” laminata i parketa koji se i proizvode u Ogulinu.

