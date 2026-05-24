Prodavao otrove s etiketama na ćirilici, slao ih i poštom: Operirao godinama na sjeveru Hrvatske

Križevcima i okolicom godinama je djelovala dobro uhodana, ilegalna mreža prodaje zabranjenih pesticida i insekticida.

Općinski sud u Bjelovaru zbog toga je pravomoćno osudio 50-godišnjeg poljoprivrednog inženjera koji je proglašen krivim za kazneno djelo protiv gospodarstva, odnosno za nedozvoljenu trgovinu opasnim sredstvima za zaštitu bilja.

Presuda je postala pravomoćna nakon što su se stranke u postupku odrekle prava na žalbu, a sud je utvrdio da je optuženi od sredine 2019. do srpnja 2023. godine nabavljao veće količine neregistriranih ili strogo zabranjenih preparata te ih preprodavao kupcima diljem Hrvatske, piše Podravski list.

Sumnjive tvari s natpisima na ćirilici

Među opasnim preparatima nalazila su se sredstva poput "Macho 60 FS“, "Cruiser 350 FS“, "Mesurol 500 FS“, "Actare“, "Nurelle D“, "Gaucha FS 600“ i "Mitak-Amitraza“. Riječ je o kemikalijama čija je uporaba u Hrvatskoj odavno ukinuta zbog štetnosti, dok neka od njih nikada nisu ni bila registrirana za domaće tržište.

Ilegalni biznis bio je široko rasprostranjen, a prodaja se odvijala diljem Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i u Istarskoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Desecima kupaca otrovi su prodavani osobno, ali i slani poštom ili dostavnim službama. Kupci su robu dobivali u neoznačenim PVC bocama, kanistrima ili u ambalaži s natpisima na ćirilici i oznakama proizvođača iz Ukrajine te drugih država.

Tekućine s mirisom na otrove

Tijekom pretrage, istražitelji su kod osuđenog otkrili mali kućni laboratorij za pretakanje. Pronađeni su deseci litara spornih kemikalija, prazni kanistri, kapaljke, bočice za pretakanje, lijevci i druga oprema za prepakiravanje.

Također, od inženjera su oduzeta sredstva kojima je rok trajanja istekao prije više od deset godina, proizvodi bez ikakvih deklaracija te preparati koji su u potpunosti ilegalni u Hrvatskoj.

U presudi se navodi kako su pojedine boce sadržavale "tekućine mirisa nalik na otrove“.

Državi mora isplatiti 9100 eura

Sud je zaključio kako je 50-godišnjak svjesno i neovlašteno prodavao robu čiji je promet strogo zabranjen.

Osuđen je na kaznu zatvora od osam mjeseci, koja se neće izvršiti ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Osim toga, državi mora vratiti i više od 9100 eura imovinske koristi za koju je sud utvrdio da ju je stekao ilegalnom prodajom zabranjenih pesticida.