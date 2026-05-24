Drama kraj Disneylanda: Pregrijava se spremnik sa smrtonosnom kemikalijom, tisuće evakuirane

Prava drama odvija se u okrugu Orange u Kaliforniji, gdje hitne službe već danima vode neprekidnu bitku s vremenom. Naime, u jednom zrakoplovno-svemirskom pogonu došlo je do opasnog pregrijavanja golemog spremnika s otrovnim kemikalijama.

Zbog izravne prijetnje od curenja ili katastrofalne eksplozije, vlasti su izdale nalog za hitnu evakuaciju 50.000 stanovnika, a guverner Kalifornije Gavin Newsom proglasio je izvanredno stanje za to područje.

Zona evakuacije trenutačno obuhvaća područje od čak 23 četvorna kilometra oko ugroženog postrojenja.

Utrka s vremenom

Vatrogasni timovi dronovima neprekidno prate temperaturu spremnika i osiguravaju područje.

Iako se u jednom trenutku mislilo da se situacija smiruje, temperatura u spremniku ponovno raste i to brzinom od oko jedan stupanj po satu.

Kapetan Vatrogasne službe, Steve Concialdi, pojasnio je za CNN da stručnjaci očajnički pokušavaju stabilizirati i neutralizirati kemikaliju hlađenjem.

"U principu se prvo stvrdnjava izvana, dok unutra ostaje tekućina sve dok se potpuno ne zaledi, a to je ono čemu se nadamo. No, proces možda neće uspjeti. Spremnik bi mogao puknuti pa bi počelo istjecati svih 26.500 litara kemikalije, ili bi moglo doći do katastrofalne eksplozije koja bi zahvatila i preostala dva spremnika u pogonu", upozorio je Concialdi.

Kaos na cestama i prvi simptomi

Evakuacija ovako velikog broja ljudi stvorila je goleme gužve na cestama. Skloništa za evakuirane građane, koja je otvorio Crveni križ, ubrzo su dosegnula puni kapacitet pa se otvaraju nove lokacije, a obližnji hoteli ponudili su popuste za raseljene građane. Ipak, oko 15 posto stanovnika odbilo je napustiti svoje domove.

Iako službena očitanja pokazuju da je kvaliteta zraka izvan zone evakuacije još uvijek dobra i da kemikalija nije detektirana u zraku, dio građana već prijavljuje prve zdravstvene probleme.

"Zaboravio sam zatvoriti prozor i gorko žalostim zbog toga. Grlo i unutrašnjost nosa me bole, a supruga je osjetila snažnu vrtoglavicu", ispričao je za CNN jedan od stanovnika.

May 24, 2026

Iz Agencije za zaštitu okoliša upozoravaju da se iz pregrijanog spremnika širi kemikalija metil-metakrilat, koja se koristi u proizvodnji plastike.

Ta otrovna kemikalija ima slatkasti miris nalik voću i uzrokuje teške iritacije dišnih puteva, no s obzirom na to da nema mnogo dokumentiranih slučajeva ovakvih incidenata, teško je predvidjeti sve moguće posljedice.

Pogon otprije poznat po prekršajima

Pogon u kojem se nalazi sporni spremnik pripada britanskoj tvrtki GKN Aerospace Transparency, koja proizvodi stakla i dijelove za vojne i komercijalne zrakoplove.

Tvrtka se nalazi tek 8 kilometara udaljenosti od obližnjeg Disneylanda, otkud su poručili da prate situaciju, ali da nastavljaju s radom.

Ovo nije prvi put da je GKN Aerospace Transparency ugrozio sigurnost stanovnika. Inspekcija iz 2020. godine otkrila je da je tvrtka radila s opremom bez potrebnih dozvola te da uopće nije vodila evidenciju o opasnim emisijama hlapivih organskih spojeva koji uništavaju kvalitetu zraka.

Tvrtka je tada ignorirala naredbe za popravak, što je na kraju rezultiralo prekršajnom kaznom i nagodbom teškom milijun dolara.

Dok se čeka rasplet ove opasne krize, lokalni političari već su oštro osudili vodstvo tvrtke i zatražili da preuzmu punu odgovornost za paniku, kaos i ugrožavanje desetaka tisuća ljudskih života.